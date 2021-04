Diablo 2 Resurrected non nasce per 'aggiustare' il gioco originale: il parere di Blizzard

Il Design Lead del progetto di Diablo 2 Resurrected, Rob Gallerani, ha discusso delle sfide affrontate per attualizzare Diablo 2 e spiegato che il progetto di Resurrected non nasce per "aggiustare" il titolo originario.

Nel corso dell'intervista a PCGamesN che ha confermato la presenza in Diablo 2 Resurrected di aggiunte ispirate alle mod, Gallerani ha spiegato che "vogliamo apportare alcune di queste modifiche a Resurrected, ma dobbiamo farlo senza allontanarci dall'esperienza di Diablo 2. Vedete, non stiamo cercando di 'aggiustare' Diablo 2, la nostra intenzione non è quella di creare un gioco diverso. Chi desidera questo può giocare gli altri titoli che abbiamo sviluppato".

L'esponente del team di sviluppo di Blizzard entra poi nel merito degli interventi compiuti per ammodernare Diablo 2, ma sempre senza perdere di vista il titolo primigenio: "Prendi il sistema di acquisizione automatica dell'oro rilasciato dai nemici, ad esempio. È una cosa che trovi in quasi tutti gli ARPG in circolazione, anche noi lo abbiamo implementato in Resurrected ma in una forma che ti obbligherà comunque a correre verso l'oro per stare entro un certo raggio e acquisirlo. C'è sempre la componente fisica del dover correre in giro per la mappa".

Gallerani cita anche il supporto ai controller e l'aggiunta del sistema per confrontare gli oggetti nell'inventario: "Fa tutto parte del processo che abbiamo portato avanti per attualizzare Diablo 2 mantenendone però l'ossatura originaria. Come nel caso del sistema per confrontare gli oggetti nell'inventario, è una cosa che viene data per scontata in un ARPG e molte persone non ricordavano neppure che non ci fosse nel gioco originale".

Per uno sguardo approfondito sull'esperienza di gioco e sui contenuti promessi dalla riedizione dello storico kolossal di Blizzard, qui trovate il nostro speciale su Diablo 2 Resurrected con il resoconto delle attività svolte nell'ultima prova.