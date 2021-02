Diablo 2 Resurrected non è un remake: c'è un selettore per passare all'originale

Tra i momenti più emozionanti della cerimonia di apertura della BlizzConline di ieri notte c'è stato l'annuncio di Diablo 2: Ressurrected, riedizione del celebre hack 'n' slash che ha fatto divertire milioni di videogiocatori all'inizio di questo millennio.

Diablo 2: Resurrected è destinato a vedere la luce nel 2021 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, con tanto di supporto alla progressione multipiattaforma e al 4K a 60fps su PS5, Xbox Series X e PC. Prima del lancio è inoltre prevista un'Alpha Tecnica su PC, alla quale è già possibile iscriversi.

I panel e le interviste condotte nelle ore successive hanno gettato ulteriore luce sul progetto, che a quanto pare non può in alcun modo essere considerato un remake. A chiarirlo è stato Rod Fergusson, Produttore Esecutivo del franchise, nel corso di una chiacchierata con Polygon: "Non è un remake. Non abbiamo fatto reverse-engineering; non lo abbiamo ricostruito cercando di farlo somigliare all'originale. Questo è Diablo 2: è proprio lì, sotto la superfice. L'intera simulazione, il motore del gioco, la linfa vitale, c'è Diablo 2 lì sotto".

Questo approccio ha quindi consentito a Blizzard di includere un selettore che consente di passare all'esperienza originale in qualsiasi momento: "Quindi c'è un selettore legacy, premendolo potete vedere sotto la cortina, ci sono gli sprite in 2D di Diablo 2 che si muovono, quindi potete giocare allo stesso modo di 20 anni fa". Una notizia che farà felici i fan storici della saga, che potranno dormire sonni tranquilli sapendo che il loro gioco preferito non è stato stravolto.