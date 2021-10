Diablo 2 Resurrected offline? Frequenti problemi ai server per l'opera Blizzard

L'atteso ritorno di Diablo II in versione aggiornata è ormai realtà, con i nuovi appassionati e i veterani che possono unire le forze in un nuovo viaggio in direzione dell'Inferno.

Purtroppo, sembra che le strade per il dominio di Diablo siano lastricate, oltre che di demoni e buone intenzioni, anche da una serie di problematiche di connessione. A segnalarlo è la community di Diablo II Resurrected, che per il terzo giorno di fila si è riversata in rete per protestare contro i frequenti problemi di connessione del titolo.

Più volte, segnalano i giocatori, i server di Diablo II Resurrected hanno infatti cessato di funzionare, impedendo alla community di proseguire la propria cupa avventura in compagnia su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Una circostanza alquanto insolita, che per ora ha visto il supporto Blizzard intervenire a cadenza regolare. Nonostante ciò, per il momento non è chiaro quale sia la causa dei malfunzionamenti di Diablo II Resurrected, che, ad esempio, è rimasto offline per circa due ore nella giornata di domenica 10 ottobre.



La problematica citata ha coinvolto anche i server europei della Remastered: siete incappati in malfunzionamenti nel corso del weekend? Mentre cercate la miglior build per Diablo II Remastered, raccontatecelo nei commenti!