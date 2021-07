Diablo 2 Resurrected: tutte le opzioni di accessibilità tra grafica, gameplay e audio

Dopo aver illustrato le migliorie apportate a Diablo 2 Resurrected dopo l'Alfa tecnica, il team di Blizzard si focalizza sulle numerose opzioni di accessibilità presenti nella remaster dell'action ruolistico.

In un ricco diario di sviluppo pubblicato sulle pagine del sito ufficiale di Diablo, il responsabile delle opzioni di accessibilità di Diablo 2 Resurrected, Drew McCrory, spiega che "Diablo 2 è sostanzialmente un gioco che consiste nel raccogliere e tenere oggetti, facendo clic in modo persistente. Sappiamo che questo genere di azioni ripetitive e prolungate possono essere una barriera significativa per alcuni giocatori, quindi abbiamo aggiunto numerose funzionalità per aiutare gli utenti a mitigare gli effetti dell'affaticamento causato da molte di queste azioni".

In quest'ottica, sottolinea McCrory, rientra l'impegno di Blizzard nell'aggiunta di una funzione per attivare automaticamente in maniera prolungata (o ripetuta) i tasti o i pulsanti del controller: tale opzione sarà particolarmente utile per chi, per questioni legate alla mobilità limitata,avrà necessità di automatizzare determinate azioni di gioco.

Nell'alveo degli interventi sull'accessibilità e il miglioramento della "qualità di vita" di Diablo 2 Resurrected rientreranno anche le opzioni per attivare la raccolta automatica dell'oro, la regolazione degli slider per ridurre o accentuare il suono emesso da mostri, armi o elementi ambientali, la possibilità di aumentare la dimensione dei caratteri, l'impostazione della gamma cromatica e il ridimensionamento libero degli elementi che compongono l'interfaccia utente.

Di particolare interesse sono poi le aggiunte per la rimappatura completa dei tasti, l'assegnazione di dodici tasti rapidi e l'opzione per abilitare il "testo d'accompagnamento alle azioni", grazie al quale verrà fornito un feedback visivo per le azioni contestuali come gli attacchi andati a vuoto o i colpi subiti dai nemici. In attesa di sfogliare l'elenco completo delle opzioni di accessibilità presenti al lancio, vi ricordiamo che l'uscita di Diablo 2 Resurrected è prevista per il 23 settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.