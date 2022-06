Diablo 2 Resurrected: la Patch 2.4.3 migliora le Lobby Multigiocatore su PC e console

Diablo 4 non uscirà prima del prossimo anno, per fortuna è possibile ingannare l'attesa continuando a giocare a Diablo 2 Resurrected, che si appresta a ricevere un altro importante aggiornamento.

Mercoledì 29 giugno Diablo 2 Resurrected riceverà la Patch 2.4.3, che mira ad introdurre una varietà di nuove funzioni e aggiornamenti pensati per migliorare le lobby multigiocatore su console e PC. Per fornire ulteriori opzioni a chi vuole unirsi a una partita, verrà raddoppiato da 20 a 40 il numero massimo di sessioni che possono apparire nell'Elenco partite in una sola volta. Su console saranno forniti nuovi modi per creare e trovare partite, che sostituiranno la ricerca del gruppo: i giocatori, premendo il pulsante Gioca nel menu principale dell'eroe online, troveranno tre opzioni per giocare, ossia Privata, Creatore di Partite ed Elenco Partite. Su PC, invece, verrà aggiunta una funzione di ricerca nella lobby, grazie alla quale sarà possibile scrivere parole chiave o nomi specifici per ottenere un elenco di partite basato sui termini cercati.

Queste funzionalità saranno accompagnate da fix e miglioramenti generali, consultabili nel dettaglio nel changelog ufficiale della Patch 2.4.3, e da un Bonus ai ritrovamenti magici: dal 30 giugno fino al 4 luglio, una misteriosa fonte d'energia fornirà un bonus del 50% ai ritrovamenti magici, aumentando la possibilità di ottenere equipaggiamento magico, raro, di set o unico come bottino dei nemici uccisi. Il bonus si sommerà agli eventuali bonus ai ritrovamenti magici forniti dagli oggetti già posseduti.