Diablo 2 Resurrected: la Patch 2.4 e la prima Ladder ricevono una data di lancio

La Patch 2.4 di Diablo 2 Resurrected, destinata ad apportare i primi importanti cambiamenti al bilanciamento del gameplay e delle classi dopo oltre dieci anni, ha finalmente una data d'uscita.

Ad annunciarlo è stato il Community Manager PezRadar con un lungo post affidato al forum ufficiale del gioco, nel quale ha anche parlato dei numerosi problemi che si sono palesati durante lo sviluppo della patch - tra cui spiccano le incompatibilità tra il vecchio engine di Diablo, che ricordiamo essere alla base di Resurrected, e i sistemi del PTR. I ragazzi di Blizzard sono riusciti a risolvere tutti gli inconvenienti e il prossimo 29 marzo condurranno una lunga manutenzione di 6 ore per applicare tutti i cambiamenti sul PTR, dove sono in corso di svolgimento i test. Ciò spianerà la strada al lancio pubblico della Patch 2.4 di Diablo 2 Resurrected, che risulta essere fissato per il giorno 14 aprile.

Il debutto della Modalità Ladder è invece previsto per il 28 aprile: il gap di due settimane verrà sfruttato dagli sviluppatori per risolvere i problemi che potrebbero apparire dopo il debutto della Patch 2.4 su console e PC.

La Patch 2.4 di Diablo Resurrected, ricordiamo, modificherà il bilanciamento delle classi per accentuare la diversità delle loro configurazioni, introdurrà nuove parole runiche e ricette del Cubo Horadrico, modificherà mercenari, bonus degli oggetti di completo e Uber Diablo, e spianerà la strada alla prima Stagione Ladder. Le modifiche sono numerose e impossibili da riassumere in una semplice news, pertanto vi consigliamo di consultare i lunghi changelog disponibili qui e qui.