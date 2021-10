Diablo 2 Resurrected: la nuova patch risolve i crash e migliora la stabilità

Risorto dopo oltre vent'anni, Diablo 2 è arrivato sulle console e i PC moderni in un'edizione Resurrected degna di nota, ma non priva di problemi tecnici. Per fortuna i ragazzi di blizzard Entertainment si stanno impegnando per risolvere le criticità riscontrate dai giocatori in queste prime settimane di gioco.

Con la nuova patch 10.12 di Diablo 2 Resurrected, gli sviluppatori di Irvine hanno corretto un bel po' di problemi. Tanto per cominciare, hanno migliorato la funzione di cancellazione del personaggio, in questo modo i giocatori non rischieranno più di eliminarlo accidentalmente. Inoltre, hanno affermato di aver risolto numerosi episodi di crash, in particolare quelli che si verificavano passando alla visualizzazione originaria dopo molte ore di gioco, lanciando il gioco senza un file di setting esistente (PC) e quando venivano associate delle abilità passive al tasto dell'interazione. Si segnalano, inoltre, anche dei miglioramenti alla stabilità durante la chiusura del gioco e la risoluzione di alcuni problemi con la localizzazione e i sottotitoli.

Avete già scaricato la patch 10.12 di Diablo 2 Resurrected? Come si sta rivelando la vostra esperienza? Già che ci siamo, segnaliamo che in questi giorni Blizzard ha finalmente trovato un nuovo Game Director per Diablo 4.