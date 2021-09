Diablo 2 Resurrected: i poteri elementali del Druido mostrati in azione

Blizzard continua a fornire approfondimenti video su Diablo 2 Resurrected, l'attesissima riedizione del grande classico uscito nel 2000 che si appresta a risorgere il prossimo 23 settembre 2021 non solo su PC ma per la prima volta anche su console, nello specifico PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.

Dopo aver mostrato un trailer incentrato sull'Amazzone di Diablo 2 Resurrected, adesso è il turno del Druido mostrare tutti i suoi poteri con i quali distruggere le forze demoniache che invadono Sanctuarium. La classe del Druido risulta una delle più intriganti tra quelle offerte dal titolo Blizzard: oltre a scatenare incantesimi basati su elementi naturali come aria, fuoco ed elettricità, è anche un mutaforma capace di trasformarsi più beste fameliche, come un orso o un lupo mannaro, e fare così a pezzi i nemici molto più velocemente. Ciò conferisce a questa classe una pregevole varietà in termini di combattimento, lasciando spazio a varie sperimentazioni sul campo di battaglia.

Diablo 2 Resurrected offre in totale sette diverse classi: oltre al Druido troviamo l'Amazzone, il Barbaro, il Negromante, l'Incantatrice, il Paladino e l'Assassina, tutte ben distinte tra loro in termini di abilità punti forti e debolezze. Nel frattempo che si aspetta l'arrivo del gioco completo potete intanto visionare due ore di gameplay di Diablo 2 Resurrected per avere un quadro ancora più chiaro sulla bontà di questa riedizione.