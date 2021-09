Diablo 2 Resurrected, problemi ai server: impossibile giocare per alcuni

Diablo 2 Resurrected è finalmente disponibile ed il leggendario hack 'n' slash può essere rivissuto dai fan in una veste grafica al passo coi tempi e con tutta una serie di aggiunte e migliorie contenutistiche. Tuttavia, sembra che qualcosa sia andato storto durante questo debutto.

Come confermato dalle numerose segnalazioni degli utenti e dalle conferme ufficiali di Blizzard, Diablo 2 Resurrected sta attualmente soffrendo di alcune problematiche di stabilità dei server online. Non pochi sono i giocatori impossibilitati ad effetuare il log-in e quindi a giocare al titolo, e non risulta nemmeno possibile creare un personaggio tutto nuovo. Il team di sviluppo ha già optato per una manutenzione di 30 minuti con cui ha provato ad arginare i problemi, che sembrano tuttavia persistere. Naturalmente è intenzione di Blizzard continuare ad indagare sulla questione per ripristinare al più presto il completo funzionamento dell'infrastruttura online del gioco. E voi avete riscontrato problemi durante il vostro ritorno a Sanctuarium?

Ricordiamo che Diablo 2 Resurrected è da oggi disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per celebrare il ritorno del diabolico hack 'n' slash è in arrivo un tributo metal ad opera dei Lacuna Coil e Mark the Hammer. In attesa della recensione definitiva, vi rimandiamo alle nostre prime impressioni di Diablo 2 Resurrected.