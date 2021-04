Diablo 2 Resurrected provato, il classico risorge in gran forma: i dettagli in video!

Nel corso dell'anno compirà il proprio ritorno sul mercato videoludico un grande classico: grazie agli sforzi compiuti dagli sviluppatori di Blizzard, Diablo II è infatti pronto a tornare in vita.

Con l'annuncio ufficiale di Diablo II: Resurrected alla BlizzCon 2021 anticipato da una serie di indiscrezioni, è ormai giunta l'ora di porre la riedizione alla prova dei fatti. La pubblicazione di una prima Alfa Tecnica da parte di Blizzard ha infatti consentito ad una selezionata utenza PC di compiere un primo viaggio lungo il viale dei ricordi. Per alcuni giorni, la community di appassionati può dedicarsi all'esplorazione di parte dei contenuti della campagna single player, in attesa di un secondo test di Diablo II: Resurrected che consentirà di scoprire anche il comparto multiplayer del gioco e la sua performance su console.



Tra gli intrepidi viaggiatori tornati ad attraversare l'inferno di Diablo II, non poteva ovviamente mancare il nostro Alessandro Bruni, ansioso di scoprire ogni segreto dell'attesissima produzione. Per raccontarvi ogni dettaglio sulla sua esperienza in-game e sulle relative aspettative legate al prodotto finale, la Redazione di Everyeye ha confezionato un nuovo video interamente dedicato a Diablo II: Resurrected. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato è reperibile anche sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!