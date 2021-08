Diablo 2 Resurrected: quando inizia la Beta? Date, orari e come partecipare

In questo caldissimo mese di agosto Activision Blizzard lancia la Beta di Diablo 2 Resurrected, la riedizione di uno dei giochi più acclamati di sempre. Ma come fare per essere tra i primi a provare il "nuovo" Diablo 2? Ecco tutto quello che dovete sapere.

Dalle 19:00 di venerdì 13 agosto chiunque abbia prenotato Diablo II Resurrected o la Diablo Prime Evil Collection su PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 o PlayStation 4 potrà accedere alla fase di Beta anticipata. Dal 20 agosto alle 19:00 invece il client sarà disponibile su Battle.net, Xbox Store e PlayStation Store, scaricabile gratuitamente da tutti con accesso consentito fino al 23 agosto.

La Beta supporta il Cross-Play tra tutte le piattaforme, sono presenti inoltre due classi aggiuntive per i giocatori: il Paladino e il Druido Multiforma saranno disponibili insieme al Barbaro, all'Incantatrice e all'Amazzone. Confermato il supporto per il multiplayer fino a otto giocatori in co-op o PvP. Da oggi è disponibile il preload della Beta su tutte le piattaforme.

Diablo 2 Resurrected è atteso per il 23 settembre, l'inizio della stagione autunnale vedrà quindi il ritorno di Diablo II, una delle opere di Blizzard più amate di sempre nonchè un vero e proprio gioco culto capace di influenzare la cultura pop dei primi anni 2000.