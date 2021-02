Diablo 2 Resurrected potrebbe essere ben più di una remastered: le ipotesi

In seguito all'annuncio da parte di Activision della decisione di porre il talento di Vicarious Visions al servizio degli sviluppatori Blizzard per un non meglio specificato progetto, hanno iniziato a farsi strada rumor sullo sviluppo di un ritorno di Diablo II.

Con l'approssimarsi della BlizzCon Online 2021, in programma per venerdì 19 febbraio, le speranze di poter veder tornare l'iconica produzione in forma di remake o remastered sono piuttosto diffuse. In particolare, le ipotesi sembrano concentrarsi sulla prima opzione, anche in virtù di una particolare circostanza che coinvolge la produzione. Ai tempi dello sviluppo originale di Diablo 2, infatti, un problema relativo ai backup causò la perdita quasi completa del codice sorgente del titolo Blizzard.

Per giungere alla pubblicazione del gioco, il team dovette dunque affidarsi alle copie locali memorizzate nei singoli device degli sviluppatori. Di conseguenza, sono molti coloro che ipotizzano che il ritorno del titolo nel rumoreggiato Diablo 2: Resurrected potrebbe in verità portare al pubblico una versione molto diversa del gioco rispetto al titolo originale. Ovviamente si tratta di speculazioni, dato che al momento l'esistenza del progetto non è mai stata ufficializzata.

Per scoprire se davvero Blizzard e Vicarious Visions sono pronti a restituire al pubblico Diablo 2, ricordiamo che Everyeye seguirà la BlizzCon Online 2021 in diretta sul Canale Twitch di Everyeye: appuntamento a partire dalle ore 20:00, non mancate!