Diablo 2 Resurrected riceve le Zone del Terrore: la Patch 2.5 è disponibile nel PTR

Nel corso della giornata di oggi Blizzard Entertainment lancerà la nuova Patch 2.5 nel PTR per PC di Diablo 2 Resurrected con lo scopo di testare una funzionalità completamente nuova e sperimentale: le Zone del Terrore. Scopriamo assieme di cosa si tratta!

La casa di Irvine la descrive come una funzionalità opzionale pensata per aggiungere un modo nuovo di vivere l'esperienza fino al livello 99 in ogni stagione. Ogni ora, le armate degli Inferi Fiammeggianti concentreranno il loro terrore su una zona specifica, facendo aumentare di livello e potenza i mostri di quell'area. In questo modo, i giocatori saranno incoraggiati a viaggiare in tutta Sanctuarium per andare a caccia di nuove invasioni.

Già che c'è, Blizzard approfitterà del PTR della Patch 2.5 per testare anche una serie di miglioramenti generali e soluzioni ai bug che ha messo a punto sulla base del feedback che i giocatori hanno fornito in questi mesi. Le novità della patch verranno estese al pubblico di tutte le versioni del gioco non appena verranno completate le operazioni di testing. Maggiori dettagli al riguardo verranno forniti entro oggi sul blog ufficiale di Diablo. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Diablo 2 Resurrected è disponibile su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Battle.net.