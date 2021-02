Diablo 2 Resurrected: risoluzione 4K, audio Dolby e rendering 3D, ecco tutti i dettagli

Presentato durante il BlizzConline, Diablo 2: Resurrected ha subito attirato l'attenzione dei fan di vecchia data e dei nuovi giocatori. Blizzard Entertainment e lo sviluppatore Vicarious Visions hanno fornito ulteriori dettagli sul remake dello storico titolo.

Come affermato dal presidente di Blizzard J. Allen Brack in un comunicato stampa: "Con Diablo 2: Resurrected siamo entusiasti di riportare questo classico su PC e su console, con la progressione incrociata per le piattaforme supportate in modo che i giocatori possano rivivere i proprio ricordi o sperimentare per la prima volta il gameplay senza tempo di Diablo 2 sulla propria piattaforma preferita. Con la nuova grafica e con il nuovo audio ad alta risoluzione di Diablo 2: Resurrected, il gioco è divertente e avvincente tanto oggi quanto lo è stato vent'anni fa".

Oltre alla versione rimasterizzata di Diablo 2 la nuova edizione del celebre action-RPG includerà l'espansione "Lord of Destruction" con il proseguimento della storia nell'Atto V in cui i giocatori potranno affrontare i pericoli del Monte Arreat per poi incontrare Ball, l'omonimo Signore della Distruzione. Diablo 2: Resurrected potrà poi contare su un nuovo rendering interamente 3D con illuminazione dinamica, animazioni rinnovate e una risoluzione fino a 4K e 60 FPS. I 27 minuti di filmati che raccontano il misterioso viaggio di Dark Wandered sono stati rifatti da zero, frame dopo frame. Anche i minacciosi suoni di Sanctuary e l'intera colonna sonora sono stati rimasterizzati per supportare pienamente l'audio Dolby Surround 7.1. In ogni momento tuttavia, i giocatori più nostalgici potranno tornare all'esperienza originale con un semplice click.

Sul sito ufficiale di Blizzard è già possibile registrarsi per accedere all'alpha tecnica di Diablo 2: Resurrected. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Diablo 2: Resurrected uscirà nel corso del 2021 su PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.