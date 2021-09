Diablo 2 Resurrected: il ritorno dell'Action RPG tra gameplay classico e nuova grafica

Eccovi la nostra videorecensione di Diablo 2 Resurrected, una riedizione del capolavoro action ruolistico di Blizzard che propone una grafica tutta nuova e un gameplay piuttosto classico.

Il viaggio da compiere seguendo l'Oscuro Viandante per liberare il regno dai servitori degli Inferi, in effetti, si contraddistingue per un approccio duale nella costruzione dell'esperienza di gioco, quantomai ancorata al passato, e nell'ammodernamento della grafica, ancora legata ai canoni dark fantasy ma stravolta e attualizzata in ogni suo aspetto.

Il risultato finale del lavoro svolto dalla casa di sviluppo nordamericana è la (quasi) perfetta sintesi tra la filosofia conservativa nell'impostazione del gameplay e la necessità di riplasmare il mondo di gioco per edificarlo su nuove basi artistiche e tecnologiche.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo esplorare i gironi danteschi di Sanctuarium in compagnia del buon Alessandro Bruni e della nostra recensione di Diablo 2 Resurrected, con tutte le analisi e le considerazioni a caldo sull'esperienza ludica, sui contenuti e sulla bontà del comparto grafico della riedizione attualizzata del capolavoro ARPG di Blizzard disponibile dal 23 settembre scorso su PC e console.