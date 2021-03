Diablo 2 Resurrected sfrutterà il DualSense su PS5: Blizzard conferma

Confermati i requisiti PC per Diablo 2: Resurrected, il team di Blizzard Entertainment volge lo sguardo ai giocatori che faranno ritorno nell'universo demoniaco del titolo tramite console.

In particolare, riferisce il team di sviluppo, sono molti gli accorgimenti che gli autori del rifacimento stanno adottando per rendere confortevole l'esperienza di gioco tramite controller. Nel discutere di questo aspetto, Blizzard ha offerto alcuni interessanti esempi di soluzioni alternative di gameplay. Apprendiamo così che, su console, l'Incantatrice avrà a disposizione una distanza standard per il teletrasporto. Si tratta di una soluzione alternativa rispetto a quanto visto nel gioco originale su PC, in cui la destinazione veniva decisa semplicemente puntandovi il cursore del mouse. Al contrario, altre azioni conserveranno il sistema di scelta libera. Nell'evocare un Golem di Sangue, il Negromante potrà sempre scegliere il punto esatto della mappa che preferisce: mantenendo la pressione su di un apposito tasto, apparirà infatti a schermo un cursore.



Nel discutere della versione PlayStation 5 di Diablo 2: Resurrected, gli sviluppatori hanno inoltre dichiarato: "Stiamo ancora lavorando sulle modalità di utilizzo del DualSense, ma il feedback aptico del controller è davvero una cosa entusiasmante, e quindi vogliamo assolutamente sfruttarlo". Su questo fronte giungeranno probabilmente dettagli più specifici con l'avvicinarsi del ritorno in grande stile di Diablo 2: Resurrected.