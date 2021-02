Diablo 2 Resurrected supporterà il cross-save su tutte le piattaforme

Ad accompagnare l'annuncio di Diablo 2 Resurrected nel corso della cerimonia d'apertura del BlizzCon 2021 abbiamo trovato la conferma circa la presenza di una particolare feature nella riedizione in alta definizione del titolo Blizzard: il cross-save.

Grazie a questa funzionalità i giocatori potranno avere accesso ai personaggi e conservarne i progressi, i talenti, le abilità e le missioni a prescindere da quale sia la piattaforma utilizzata. Ciò significa che sarà possibile interrompere la propria partita su PlayStation 5 e continuare a giocare in mobilità su Nintendo Switch, proseguendo nell'avventura con lo stesso eroe e lo stesso equipaggiamento. Per poter usufruire della progressione multipiattaforma sarà fondamentale disporre di un account Battle.net da associare alle varie piattaforme. Gli utenti dovranno inoltre disporre di una copia del gioco su ogni singola piattaforma sulla quale vogliono giocare condividendo i progressi, dal momento che l'acquisto non sarà unificato.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà nel corso dell'anno su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Sapevate che sulle nostre pagine potete trovare anche i consigli su come iscriversi all'Alfa Tecnica di Diablo 2 Resurrected, in arrivo esclusivamente su PC nelle prossime settimane?