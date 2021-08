Diablo 2 Resurrected: torniamo a Sanctuarium in due ore di gameplay su PS5

Diablo 2 Resurrected è entrato nella sua nuova fase Beta e questo ci ha concesso l'opportunità di tornare a muoverci in quel di Sanctuarium, lo spettrale e demoniaco universo di gioco della serie targata Blizzard Entertainment.

In compagnia del nostro intrepido Alessandro Bruni ci siamo nuovamente inoltrati nel mondo di Diablo 2 Resurrected in versione PS5, in cerca di segreti da scoprire, equipaggiamenti da raccogliere e, immancabilmente, demoni da randellare. Nonostante qualche incertezza di troppo per quanto concerne la stabilità dei server, il progetto di restauro fin qui confezionato da Blizzard sembra di ottima fattura. Pur considerando l'ovvia limitatezza dei controlli su pad, la versione console di Diablo 2 Resurrected non sfigura affatto davanti a quella PC, piattaforma sulla quale il titolo continua però a dare il meglio di sé sul fronte della giocabilità. In ogni caso, l'hack 'n' slash si trova ancora in fase di sviluppo, ed il team di Blizzard avrà ancora del tempo a disposizione per limare tutti gli aspetti dell'esperienza.

Lasciandovi dunque a queste due ore di gameplay che potete gustarvi in cima all'articolo, vi ricordiamo che Diablo 2 Resurrected sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 21 settembre 2021. La Beta si aprirà a tutti i giocatori dal 20 al 23 agosto su Battle.net, PlayStation e Xbox. Per tutti gli approfondimenti del caso, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Diablo 2 Resurrected.