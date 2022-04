Diablo 2 Resurrected: l'update 2.4 introduce i Ladder e l'emulazione grafica classica

Come preannunciato qualche giorno fa, Blizzard ha pubblicato il nuovo aggiornamento di Diablo 2 Resurrected, il quale porta la remastered della vecchia gloria alla versione 2.4, introducendo una lunga serie di migliorie e funzionalità inedite.

La principale novità dell'ultima patch di Diablo 2 Resurrected conssite nell'introduzione dei Ladder, un sistema simile alle Stagioni di Diablo III che si attiverà il prossimo 29 aprile 2022 alle ore 2:00 del fuso orario italiano. Con l'arrivo dei Ladder competitivi, i giocatori potranno creare personaggi e utilizzarli per accumulare punti, scalare le classifiche e sbloccare contenuti esclusivi come nuove Parole Runiche. Alla fine di una stagione,inoltre, l'eroe della Ladder diverrà un normale personaggio tramite un sistema di conversione automatico, così da mantenere anche tutto l'equipaggiamento sbloccato nell'arco della stagione. L'update ha poi modificato numerosi aspetti del bilanciamento relativi a ciascuna delle classi disponibili nel gioco oltre a fare in modo che i Mercenari siano sempre di livello pari a quello del personaggio in uso.

L'ultima modifica di rilievo apportata dalla versione 2.4 risiede nell'introduzione dell'emulazione grafica classica: d'ora in poi i giocatori potranno scegliere fra tre diverse opzioni grafiche chiamate "GDI", "Glide" e "Resurrected". GDI emula il gioco senza filtri, Glide propone una versione leggermente modificata dell'originale e Resurrected aggiunge alle opzioni di GLide anche una serie di correzioni extra al fine di impedire la comparsa di artefatti grafici.

Prima di lasciarvi al changelog ufficiale, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Diablo 2 Resurrected.