Diablo 2 Resurrected: l'ultimo update sistema due storici bug dopo oltre 20 anni

Un qualcosa a suo modo storico è avvenuto con l'update 2.4 di Diablo 2 Resurrected appena pubblicato. L'aggiornamento apporta una lunga serie di migliorie ed introduce anche i Ladder competitivi, ma sistema anche alcuni bug storici della versione originale.

Si tratta di problemi lato gameplay che affliggevano Diablo II sin dal lancio avvenuto nell'ormai lontanissimo 2000 e che in tutti questi anni non sono mai stati risolti, almeno fino ad oggi e grazie all'arrivo della riedizione Resurrected. Nello specifico:

E' stato risolto il bug legato ai mostri con il potere di risucchiare mana , ma prosciugando le risorse di mana a disposizione dei giocatori in maniera molto più drastica rispetto a quanto previsto dagli sviluppatori. Ciò rendeva di fatto praticamente senza difese alcune Classi del gioco.

E' stato risolto il bug relativo ad alcuni mostri con poteri di fuoco, che a difficoltà Incubo infliggevano un quantitativo di danni notevolmente maggiore rispetto a quanto previsto dagli sviluppatori.

Si tratta di aggiustamenti importanti che rendono adesso molto più bilanciato il gameplay, nonostante ci siano voluto oltre due decenni per sistemarli. Blizzard Entertainment aveva comunque già precisato in più occasioni che, con Resurrected, intendeva risolvere anche problemi storici simili, pertanto non è da escludere che ulteriori migliorie su problemi di lunga data arrivino nel prossimo futuro.

Nel frattempo, se ancora non lo avete provato, potete leggere la nostra recensione di Diablo 2 Resurrected così da farvi un'idea più precisa sulla bontà di questo ritorno.