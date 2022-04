Diablo 2 Resurrected ha venduto 5 milioni di copie: i dati di Blizzard

Periodo di importanti notizie per la nuova edizione di Diablo II: oltre all'arrivo dell'update 2.4 di Diablo 2 Resurrected che introduce i Ladder competitivi, Blizzard Entertainment comunica anche i risultati commerciali fin qui raggiunti dalla sua opera.

Dal 23 settembre 2021, giorno in cui ha fatto il suo esordio su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch, Diablo II Resurrected ha venduto finora 5 milioni di copie. Un ottimo risultato per questa riedizione di un grande classico del passato che, come abbiamo riportato anche nella nostra recensione di Diablo 2 Resurrected, rispolvera al meglio l'opera del 2000 dandole nuova linfa vitale.

Con molta probabilità il titolo continuerà a vendere anche nel prossimo futuro, grazie agli aggiornamenti che lo stanno un poco alla volta perfezionando sempre di più. In particolare l'arrivo dei Ladder, che saranno attivi dal prossimo 28 aprile 2022, potrebbe attirare l'attenzione di un pubblico ancora più vasto nel prossimo futuro, grazie alle nuove sfide pensate da Blizzard con l'introduzione di questa nuova modalità.

Gli ottimi risultati fin qui raggiunti arrivano anche dopo alcuni problemi riscontrati dal prodotto al lancio, in particolare server instabili e difficoltà di connessione, ai quagli gli autori hanno lavorato duramente nel corso degli scorsi mesi per risolverli al meglio.