Diablo 2 riceverà la prima patch al bilanciamento dopo quasi 12 anni

L'ultima patch rivolta al bilanciamento del gameplay di Diablo 2 risale al 23 marzo del 2010. Da allora, l'immortale hack 'n' slash non si è mai più aggiornato. Quella versione, identificata come 1.13c,- è diventata la basa sulla quale è stata edificato Diablo 2 Resurrected, riedizione approdata quest'anno su PC e console.

Ebbene, questo lungo periodo sta per volgere al termine, poiché Blizzard Entertainment ha appena annunciato l'arrivo della Patch 2.4 per Diablo 2: Resurrected, destinata a dare un'importante rinfrescata al gameplay. Il lancio è al momento fissato nei primi mesi del prossimo anno nel PTR, disponibile esclusivamente su PC. Dopo un periodo di test, l'aggiornamento verrà distribuito anche su console.

L'obiettivo di questo intervento, è quello di espandere la diversità delle configurazioni dei personaggi, mantenendo al contempo lo stile di gioco e l'unicità di ogni classe! Pur di raggiungerli, il team di sviluppo sta rivedendo abilità inutilizzate, verificando i ritardi nei tempi di lancio, modificando le descrizioni per maggiore chiarezza e altro ancora. Se siete curiosi di scoprire la filosofia che sta guidando i cambiamenti per ogni singolo personaggio, consultate l'intervento di Blizzard Entertainment affidato al sito ufficiale di Diablo 2: Resurrected.

Oltre alle modifiche al bilanciamento, la patch 2.4 reintrodurrà anche la Modalità Ladder in quattro differenti varianti:

Ladder standard - La versione normale della modalità ladder che prevede di giocare in quattro atti;

- La versione normale della modalità ladder che prevede di giocare in quattro atti; Ladder hardcore - La versione hardcore (1 sola vita) della modalità ladder che prevede di giocare in quattro atti;

- La versione hardcore (1 sola vita) della modalità ladder che prevede di giocare in quattro atti; Ladder espansione standard - La versione normale della modalità ladder che prevede di giocare in cinque atti, includendo i contenuti dell'espansione Lord of Destruction;

- La versione normale della modalità ladder che prevede di giocare in cinque atti, includendo i contenuti dell'espansione Lord of Destruction; Ladder espansione hardcore - La versione hardcore (1 sola vita) della modalità ladder che prevede di giocare in cinque atti, includendo i contenuti dell'espansione Lord of Destruction.

A tal proposito, Blizzard ha dichiarato: "Per la prima volta, i giocatori avranno la possibilità di sbloccare una nuova sfilza di parole runiche nella modalità ladder! Per chiarezza, queste parole runiche non sono mai esistite prima nel gioco e non saranno disponibili nelle modalità non ladder, proprio come i precedenti gruppi di parole runiche riservate per la modalità ladder nell'esperienza di Diablo II originale. Alla fine della stagione ladder, i giocatori che avranno creato con successo queste parole runiche vedranno i propri personaggi spostati in una versione del gioco non ladder. In seguito, all'inizio della successiva stagione ladder, potranno creare un nuovo personaggio ladder e ricominciare da capo per ottenere nuove ricompense".