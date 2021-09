Diablo 2 Resurrected X Lacuna Coil e Mark the Hammer: il tributo metal è in arrivo!

A breve distanza dalla pubblicazione dell'evocativo trailer di lancio di Diablo II: Resurrected, che ha visto la partecipazione dell'attore Winston Duke, arriva ora l'annuncio di un'ulteriore collaborazione speciale.

Blizzard ha infatti reso noto che molto presto sarà presentato un brano celebrativo decisamente particolare. A plasmare la canzone ispirata all'immaginario di Sanctuarium sono infatti nientemeno che Cristina Scabbia, cantante dei Lacuna Coil, e il musicista Marco Arata, attivo anche come content creator sul canale YouTube Mark The Hammer.

Il tributo metal si intitolerà "Start Again" e sarà svelato in diretta nel corso della serata di oggi, giovedì 23 settembre. Per l'occasione, il Canale Twitch di Cydonia ospiterà uno scontro epocale tra sei squadre composte da giornalisti e streamer ampiamente noti alla community di Diablo. L'host Cydonia / Francesco Cilurzo, oltre ad ospitare l'evento, commenterà i match condotti su Diablo II: Resurrected. L'appuntamento è fissato per le ore 21:00 di questa sera: tutti i fan in attesa del gioco sono invitati a partecipare!

Il brano Start Again, che sarà trasmesso in anteprima durante l'evento, è ispirato alla poesia "The Initiate", una composizione in due parti inclusa nei manuali di Diablo e Diablo II, mentre l'arrangiamento rock-metal composto da Mark the Hammer è ispirato alla colonna sonora di Diablo e Diablo II "Tristram Village".