Diablo 2 e il segreto del Re Mucca: ricordate il folle livello bonus?

Diablo II è considerato ancora oggi uno dei migliori Action/RPg hack 'n slash mai realizzati, rimasto brillante anche nella riedizione Resurrected del 2021 (la nostra recensione di Diablo 2 Resurrected ve ne svela ogni dettaglio). A renderlo intramontabile ci hanno pensato anche i suoi segreti: ricordate il livello della Mucca?

Noto anche con il nome di Moo Moo Farm, il Cow Level è uno degli extra più assurdi ed esilaranti mai proposti dalla serie di Diablo. In questo livello bonus i nostri personaggi affrontano, per l'appunto, dei grossi bovini infernali e bipedi, pronti a combatterci a suon di lance. E come se non bastasse, addentrarsi più a fondo nello stage ci porta a scontrarci con una creatura ancora più potente e temibile, il Re Mucca, che in verità per design e stile di combattimento non è poi così diverso dagli altri bovini che comanda: è il gioco stesso a segnalarcelo come sovrano di tutte le mucche infernali che incontriamo nel Cow Level, pertanto è bene prestare attenzione ai nomi dei nemici poiché potrebbe nascondersi proprio tra loro.

Il Cow Level era presente nell'originale Diablo II ma è stato riproposto anche in Diablo II Resurrected, e per accedervi bisogna seguire lo stesso procedimento già visto nell'opera del 2000: dopo aver recuperato il Cubo di Horadrim nell'Atto II e completato il gioco a qualunque difficoltà, bisogna tornare a Tristram e trovare il corpo di Wirt nell'area Nord-Ovest della mappa. Recuperata la sua gamba, dovremo poi posizionarla nel Cubo di Horadrim assieme al tomo delle pergamene del ritorno. Infine, basta semplicemente attivare la trasmutazione per aprire il portale che ci condurrà al Cow Level. Siete dunque pronti a godervi uno dei livelli più assurdi della storia di Diablo.

Sempre a proposito del grande classico targato Blizzard Entertainment, qualcuno sta ricreando Diablo 2 in Unreal Engine 5, ed i risultati sono molto interessanti.