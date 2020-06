Diablo 3 si aggiorna in vista della Stagione 21: ecco le novità delle Prove delle Tempeste

Dopo aver fatto una scorpacciata di informazioni su open world e missioni secondarie di Diablo 4, assistiamo all'ennesima evoluzione in arrivo per Diablo 3. Dalle colonne del sito ufficiale, Blizzard annuncia tutte le novità che accompagneranno la Stagione 21 con le Prove delle Tempeste.

Con l'aggiornamento di Diablo 3 che ha interessato di recente le versioni PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch del kolossal action ruolistico, Blizzard ha gettato le basi per le sorprese che ci attendono con l'arrivo della Stagione 21, previsto su tutte le piattaforme per il 3 luglio.

La software house californiana invita tutti gli esploratori di Sanctuarium a prepararsi all'avvento delle nuove attività legate alle Prove delle Tempeste. Durante la prossima fase ingame che attraverserà Diablo III, chi intraprenderà il percorso stagionale insieme al proprio Nefilim potrà canalizzare occasionalmente un potere elementale da scagliare sull'ambiente circostante per un periodo di tempo limitato.

I poteri descritti da Blizzard, con tempi di ricarica di 90 secondi, includono delle Meteore che piovono dal cielo, l'Elettricità crepitante, un Muro di Fuoco, un Tornado di pura energia e delle Valanghe per schiacciare i nemici. Chi si cimenterà con le sfide delle Prove delle Tempeste otterrà le mascotte Marchingegno Meraviglioso e la cornice ritratto Fabbrica, oltre a delle schede dell'inventario per ogni gradi Conquistatore raggiunto nei precedenti percorsi stagionali, fino a un massimo di cinque.

Sempre durante la Stagione 21 si avrà l'opportunità di pianificare delle sfide legate ad attività come Maledizione o Allineamento Stellare scegliendo un evento del Forziere maledetto che richiede l'uccisione di mostri. Non mancheranno poi i nuovi Doni di Haedrig da aprire completando i Capitoli 2, 3 e 4 del Percorso Stagionale, con completi da sbloccare per le classi Barbaro (Potenza Terrestre), Crociato (Aculei dell'Invocatore), Cacciatore di Demoni (Coltre dell'Ombra), Monaco (Indumenti del Re Scimmia), Sciamano (Panni del Raccoglitore di Giada), Mago (Manto della Fenice) e Negromante (Grazia di Inarius).