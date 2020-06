Diablo 3: Ali del Primo Maligno in regalo per i 20 anni di Diablo 2!

In attesa dell'apertura della Stagione 21 di Diablo 3 con le Prove delle Tempeste, Blizzard celebra il ventesimo anniversario di Diablo 2 invitando tutti i giocatori dell'ultimo capitolo dell'iconico action ruolistico a riscattare gratis le Ali del Primo Maligno.

Dalle colonne del sito ufficiale della serie ARPG, gli sviluppatori californiani coinvolgono la propria community nelle celebrazioni per i venti anni di Diablo 2 per offrire loro l'opportunità di personalizzare l'aspetto del proprio Nefilim di Diablo 3.

Per partecipare all'iniziativa lanciata da Blizzard, basta connettersi a Diablo III in qualsiasi momento a partire dalla giornata odierna, lunedì 29 giugno, per poter sbloccare le Ali del Primo Maligno con cui sfoggiare il retaggio forgiato sulla Sommità dell'Arreat. Per l'occasione, Blizzard ricorda che in Diablo 2 il demone Baal non aveva le ali, di conseguenza questo nuovo oggetto per la customizzazione degli eroi di Sanctuarium serve a ricordare loro l'aspetto che avrebbe avuto l'angelo caduto se avesse imboccato una strada diversa da quella intrapresa nel capolavoro del 2000.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che su queste pagine trovate anche le informazioni più recenti su open world e missioni secondarie di Diablo 4, con un approfondimento sui Campi e sulle dinamiche di gameplay da sperimentare nell'universo a tinte oscure del prossimo capitolo di questa storica serie.