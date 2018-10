Diablo 3: arrivano i chiarimenti di Blizzard sul supporto al cross-play

Nella giornata di ieri, abbiamo riportato una dichiarazione, decisamente incoraggiante, di un portavoce di Blizzard Entertainment. Stando a quanto affermato, il supporto al cross-play in Diablo III non sarebbe una questione di se... ma di quando.

Parole che hanno entusiasmato molti fan, ma che adesso sono state parzialmente ridimensionate. In un comunicato inviato alla redazione di Dualshockers, un altro rappresentante della compagnia ha riferito: "Nonostante amiamo l'idea di unire i giocatori attraverso le piattaforme, non abbiamo piani per implementare il gameplay cross-platform in Diablo al momento".

La nuova dichiarazione è meno promettente della precedente e, nonostante non abbia chiuso le porte in maniera definitiva, ci lascia ben più dubbiosi sull'effettivo arrivo della funzionalità in futuro. Non è escluso, tuttavia, che Blizzard voglia riservarsi l'annuncio per un'occasione ben più importante, come la Blizz-Con 2018 che aprirà i battenti il prossimo 2 novembre. Lo stesso giorno si svolgerà il panel "Diablo: What's Next", durante il quale ne sapremo sicuramente di più sul futuro del franchise.

Intanto, lo stesso rappresentante ha anche smentito l'esistenza di un gioco chiamato Diablo Reign of Terror: questa dicitura è stata utilizzata solo ed esclusivamente per identificare alcuni oggetti di merchandising (magliette e poster).