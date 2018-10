Diablo 3: Blizzard non esclude l'arrivo del supporto Cross Play

Activision Blizzard non ha ancora preso una decisione chiara per quanto riguarda il supporto Cross Play, tuttavia la compagnia sta valutando attentamente la situazione e uno dei primi giochi compatibili con questa funzionalità potrebbe essere Diablo III.

Parlando ai microfoni di Business Insider Australia, un portavoce di Blizzard ha dichiarato che "per Diablo III in Cross-Play non è una questione di se... ma di quando", lasciando intendere quindi la volontà di aggiungere il supporto per il gioco tra varie piattaforme, esattamente come accaduto con Hearthstone Heroes of Warcraft, che già supporto il Cross-Play su iOS, Android, PC e Mac.

Al momento non c'è nulla di ufficiale a riguardo ma sembra che Blizzard stia lavorando attivamente con tutte le hardware house proprio allo scopo di abilitare il Cross-Play sui suoi giochi, tra cui Overwatch. La compagnia di Irvine ha anche fatto capire di avere in serbo un annuncio su Diablo per la BlizzCon, in programma il 3 e 4 novembre. Di cosa potrebbe trattarsi?