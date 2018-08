Diablo 3 e Dark Souls Remastered per Switch analizzati da Digital Foundry

La redazione di Digital Foundry ha pubblicato una nuova video analisi dedicata alle versioni Nintendo Switch di Diablo 3: Eternal Collection e Dark Souls Remastered, mettendo alla prova sia la modalità docked che quella portatile.

Per quanto riguarda Diablo 3: Eternal Collection, la redazione inglese ha confermato che il gioco gira alla risoluzione 720p in modalità handheld e a 900p in quella portatile, mantenendo in entrambi i casi un frame rate fisso di 60fps, in modo da garantire un'azione di gioco perfettamente fluida e stabile nel corso dei combattimenti. A fronte di una buona pulizia grafica, sembra proprio che Blizzard abbia realizzato un porting di ottima qualità.

Parlando invece di Dark Souls Remastered, apprendiamo che il gioco di From Software gira a 720p in modalità portatile e a 1080p in quella docked, garantendo in quest'ultimo caso una risoluzione nativa Full HD. Il frame rate, però, rimane ancorato a 30fps in entrambe le modalità, garantendo comunque un'esperienza di gioco abbastanza stabile. Digital Foundry è rimasta soddisfatta dall'impatto grafico, e in generale dalla solidità complessiva del porting, anche se sarà necessario attendere il gioco completo prima di effettuare un'analisi più approfondita.

Ricordiamo che Dark Souls Remastered sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 19 ottobre.