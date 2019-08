Diablo 3 e la Stagione 18: ecco la data di uscita e le novità della Stagione della Trinità

Dopo essersi cimentati con le sfide e le attività endgame legate alla Stagione degli Incubi di Diablo 3, gli autori di Blizzard Entertainment ci invitano a prepararci ai cambiamenti che avverranno nella dimensione fantasy del loro kolossal action ruolistico con l'inizio dell'attesa Stagione della Trinità.

Attraverso la patch 2.6.6, gli autori di Blizzard continueranno a migliorare l'esperienza di gioco del loro iconico GDR attraverso una serie di interventi che coinvolgeranno tutti gli appassionati di Diablo 3, a prescindere dalla propria classe prediletta e dal livello raggiunto dal proprio eroe.

Chi vorrà sperimentare le novità della Stagione della Trinità di Diablo 3 dovrà attendere fino al lancio dell'aggiornamento, previsto ufficialmente per il 23 agosto su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

La Stagione 18 si ricollegherà alle gesta compiute dai Primi Maligni degli Inferi Fiammeggianti e al loro culto millenario: mascherandosi come tre divinità benevole votate alla Creazione, alla Determinazione e all'Amore, i Primi Maligni provarono a farsi strada nel cuore degli uomini per determinare la sconfitta delle loro forze avverse durante l'Eterno Conflitto. I resti ancestrali del Culto della Trinità continueranno a riecheggiare all'interno della Congrega e, per questo, consentiranno a tutti i giocatori di ricevere il beneficio Volere della Trinità, con cui evocare periodicamente dei cerchi sul campo di battaglia che fornuscono un bonus casuale in base al demone della Trinità evocato.

La Trinità dell'Amore consentirà agli utenti di ricevere un bonus del 100% nei danni arrecati al nemico di turno; la Trinità della Creazione darà a ciascun personaggio all'interno del cerchio la possibilità di ridurre sensibilmente il tempo di recupero delle abilità; con la Trinità della Determinazione, invece, i giocatori riceveranno una riduzione del 50% alle risorse consumate rimanendo all'interno del cerchio magico.

Per tutte le novità della Stagione 18, e per le note complete della patch 2.6.6 di Diablo 3, vi rimandiamo alle pagine del sito ufficiale del capolavoro ruolistico di Blizzard, non prima però di rimandarvi alla lettura dell'ultimo approfondimento con i rumor su Diablo 4.