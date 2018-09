Diablo 3: Eternal Collection arriva a novembre su Nintendo Switch

Pochi minuti fa, Blizzard Entertainment ha finalmente svelato la data d'uscita di Diablo 3: Eternal Collection per Nintendo Switch. I rumor circolati qualche settimana fa si sono rivelati veritieri: il popolare hack 'n' slash approderà sull'ibrida il prossimo 2 novembre!

Il titolo risulta già disponibile al preordine sul Nintendo eShop al prezzo di 59,99 euro. Oltre al gioco base, questa edizione include anche l'espansione Reaper of Souls e il personaggio giocabile aggiuntivo Negromante. Presenti, inoltre, alcuni contenuti esclusivi a tema The Legend of Zelda: un Coccò da compagnia, una cornice a forma di Triforza, un esclusivo set di trasmogrificazione che permette ai personaggi di indossare la celebre armatura di Ganondorf e delle ali dalla funzione cosmetica.

Diablo 3: Eternal Collection per Nintendo Switch, inoltre, supporterà i 60fps, le statuine amiibo e sarà il primo gioco terze parti a fare uno della chat vocale di Nintendo Switch. L'appuntamento, quindi è fissato per il 2 novembre, giorno in cui Diablo approderà per la prima volta nella sua storia su una piattaforma della casa di Kyoto.