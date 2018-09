Diablo 3: Eternal Collection per Nintendo Switch supporterà gli amiibo

Nel corso del PAX West in corso di svolgimento a Seattle, uno sviluppatore di Blizzard Entertainment ha confermato che Diablo 3: Eternal Collection per Nintendo Switch supporterà le statuine amiibo.

Sfortunatamente, al momento questa è l'unica informazione che siamo in grado di fornirvi. Lo sviluppatore che ha parlato con Shacknews non ha svelato ulteriori dettagli in merito. Pertanto, non sappiamo cosa sarà possibile sbloccare nel gioco collegando gli amiibo (forse armi ed equipaggiamenti ispirati ai famosi franchise Nintendo?) e se verrà realizzata una statuina a tema Diablo 3. Voi cosa ne pensate al riguardo?

Ricordiamo che Diablo 3: Eternal Collection verrà pubblicato su Nintendo Switch nel corso del 2018, in una data non ancora precisata. Oltre al gioco base, saranno incluse anche le espansioni le due espansioni Reaper of Souls e Negromante. Il titolo supporterà la cooperativa, sia in locale che online, e girerà a 60fps, sia in modalità portatile che docked. Al lancio sono previsti bonus a tema The Legend of Zelda, tra cui l'armatura Legend of Ganondorf, la cornice per avatar Tri-Force e le ali Echoes of the Mask.