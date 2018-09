Diablo 3 Eternal Collection per Nintendo Switch uscirà a novembre?

Blizzard ha annunciato che Diablo III Eternal Collection per Nintendo arriverà entro fine anno, senza però svelare una data di uscita precisa. Oggi il rivenditore americano Target sembra invece aver svelato la finestra di lancio...

Secondo quanto riportato dalla nota catena, Diablo III Eternal Collection per Nintendo Switch sarà disponibile dal 2 novembre in Nord America, data non casuale poichè concide con l'apertura della BlizzCon 2018, restiamo quindi in attesa di conferme o smentite.

Diablo 3 per Nintendo Switch includerà il gioco originale, l'espansione Reaper of Souls, il contenuto aggiuntive Rise of Necromancer e vari contenuti esclusivi tratti da The Legend of Zelda, tra cui il costume di Ganondorf e avatar esclusivi. Ricordiamo che il titolo supporterà anche gli Amiibo, al momento non è chiaro però se verranno prodotte statuine appositamente dedicate a Diablo 3.