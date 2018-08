Diablo 3 Eternal Collection per Nintendo Switch: 15 minuti di gameplay in presa diretta

Nintendo ha quest'oggi pubblicato un video gameplay in presa diretta della durata di circa quindici minuti di Diablo 3 Eternal Collection, nuova edizione del celebre gioco firmato Blizzard pensata per la console ibrida della Grande N.

Nel filmato, che potete osservare in apertura di notizia, ci vengono mostrate diverse sequenze di gameplay, il tutto accompagnato dal commento degli sviluppatori che illustrano le caratteristiche e le feature del gioco. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Diablo 3 Eternal Collection sarà lanciato su Nintendo Switch nel corso del 2018. Queste edizione supporterà la co-op sia online che in locale (fino a quattro giocatori con una singola console) e includerà il gioco di base, le due espansioni Reaper of Souls e Negromante e tutti gli altri DLC. I giocatori avranno inoltre accesso ad alcuni esclusivi dedicati a The Legend of Zelda, come l'armatura Legend of Ganondorf, la cornice per avatar Tri-Force e le ali Echoes of the Mask. Su Switch il titolo girerà a 60fps in modalità TV e portatile, per il momento il cross-play non rientra nei piani di Blizzard, tuttavia la software house californiana non ha escluso che la feature possa essere introdotta in futuro. Per tutte le novità dalla GamesCom 2018, rimandiamo alla pagina dedicata alla fiera tedesca.