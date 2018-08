Diablo 3 Eternal Collection: sei minuti di gameplay della versione Switch

GameSpot USA ha pubblicato un video gameplay offscreen di Diablo III Eternal Collection per Nintendo Switch che mostra il gioco in azione sulla console ibrida della casa di Kyoto, eseguito in modalità portatile.

Diablo 3 Eternal Collection includerà il gioco completo e le espansioni Reaper of Souls e Rise of Necromancer, oltre ad una serie di contenuti estetici esclusivi tratti dalla serie The Legend of Zelda, disponibili solamente su Nintendo Switch.

Sulla console Nintendo Diablo III girerà a 60fps in modalità TV e portatile, al momento il supporto Cross-Play non è previsto ma Blizzard non ha escluso che questo possa essere aggiunto in futuro. Diablo III Eternal Collection arriverà su Switch nel corso del 2018, la data di uscita non è ancora stata resa nota.