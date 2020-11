Diablo 3 è eterno: il kolossal GDR si aggiorna in vista della Stagione 22

Dopo aver confermato che la BlizzCon 2021 sarà online e gratuita, i rappresentanti di Blizzard annunciano l'arrivo di Ombre dei Nefilim, la nuova fase che attraverserà presto la dimensione action ruolistica a sviluppo continuo di Diablo 3 con l'arrivo della Stagione 22.

Con il consueto, ricchissimo approfondimento pubblicato sulle pagine del sito ufficiale di Diablo III, la software house californiana esorta tutti i Nefilim a prepararsi all'avvento delle Ombre e a dare nuovamente prova delle proprie capacità esplorando una dimensione di Sanctuarium che, se possibile, sarà ancora più pericolosa.

Per riuscire nell'impresa, gli eroi di Diablo 3 dovranno accettare l'aiuto degli spiriti del passato: dal punto di vista strettamente ludico, questa nuova pagina dell'enorme libro interattivo dell'ARPG fantasy potrà essere scritta dai giocatori facendo apparire un clone ombra della propria classe. L'attivazione di questo clone potrà essere compiuta da un Santuario o da una Stele: una volta evocato, l'alter-ego d'Ombra avrà un potere che scalerà in base a quello del proprio personaggio e rimarrà sul campo di battaglia per un massimo di 60 secondi o alla morte dell'eroe principale.

L'ingresso dei Cloni d'Ombra consentirà a ciascun Nefilim di accedere a un quarto slot per il Cubo di Kanai: il potere speciale incastonato nel nuovo slot di questo manufatto magico non si sommerà al potere identico presente negli altri slot.

Quanto ai Doni di Haedrig, la Stagione 22 di Diablo 3 porterà in dote l'Orda dei Novanta Selvaggi (Barbaro), l'Egida del Valore (Crociato), i Meccanismi delle Terre del Terrore (Cacciatore di Demoni), le Vie della Giustizia (Monaco), i Paludamenti di Mundunugu (Sciamano), il Velo di Tifone (Mago) e la Mascherata del Carnevale Ardente (Negromante). La Stagione 22 delle Ombre dei Nefilim partirà il 20 novembre e sarà preceduta dall'arrivo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch della patch che porterà Diablo 3 alla versione 2.6.10.