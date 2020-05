Diablo 3: ex artista di Blizzard mostra le immagini dark del prototipo

I curatori del fansite PureDiablo condividono delle immagini inedite del prototipo di Diablo III pubblicate di recente da Oscar Cuesta, un artista digitale che ha collaborato con Blizzard North alla realizzazione del kolossal action ruolistico.

L'attuale Art Director e Senior Artist di Tequila Works ha così voluto ripercorrere idealmente il lungo e faticoso percorso di sviluppo intrapreso da Blizzard per dare forma al progetto di Diablo 3. Come spiega lo stesso Cuesta, queste immagini risalgono al 2005: "All'epoca i modelli poligonali erano appena abbozzati e utilizzavamo solo una ristretta palette cromatica".

Lo stile artistico originario di Diablo 3 era perciò in linea con quello dei due capitoli precedenti, con scenari dominati da tonalità scure: nella seconda parte della fase di sviluppo, le alte sfere di Blizzard decisero però di ampliare in maniera sensibile la palette di colori per caratterizzare le diverse ambientazioni e i modelli poligonali di nemici e personaggi.

Le immagini condivise da Oscar Cuesta ci aiutano a ingannare l'attesa per Diablo 4, attualmente in fase di sviluppo su una rosa di piattaforme ancora da definire e senza alcuna data di commercializzazione indicativa. Nel frattempo, vi ricordiamo che su queste pagine potete trovare il nostro speciale su Diablo e la storia della serie che ha inventato gli Action RPG.