Diablo 3 è gratis? Si può giocare senza connessione a Internet?

L'ultimo capitolo della saga di Diablo fino ad oggi pubblicato, in attesa dello spin-off mobile e del quarto episodio della serie, prende le distanze in maniera piuttosto netta dai suoi due illustri predecessori.

Il periodo storico in cui ha visto la luce ha infatti contribuito a dare forma ad alcune caratteristiche di Diablo 3 che segnano un cambio di rotta rispetto al passato. Stiamo parlando nello specifico dell'integrazione di una importante componente multigiocatore online, che si concretizza nella possibilità di giocare l'intera campagna di gioco in cooperativa insieme ad un massimo di altri tre giocatori, e nella presenza di alcune modalità dedicate esclusivamente ad un'esperienza multiplayer.

In aggiunta a questo, è importante sottolineare anche la presenza di una semplice ma sostanziale differenza tra le versioni console di Diablo 3 e la versione PC: quest'ultima, infatti, richiederà una connessione ad internet costante per poter essere utilizzata, mente la modalità campagna della versione console può essere giocata tranquillamente anche in modalità offline. Questo non significa, naturalmente, che sarete costretti a condividere la vostra avventura con alcuni sconosciuti: per ovviare al problema, infatti, vi basterà creare una partita privata, alla quale potrà accedere solamente chi avrà ricevuto da voi un invito specifico.

Infine, anche la risposta alla domanda Diablo 3 è gratis non può essere ridotta ad un semplice sì o no: Diablo 3 è un prodotto che va infatti acquistato come qualunque altro titolo a pagamento, ma questo discorso è valido solo per la versione completa del gioco. Esiste infatti un'altra versione, chiamata Starter Edition, tramite la quale sarete in grado di giocare gratuitamente l'intero primo atto della campagna principale, arrivando fino al livello 13 con il vostro personaggio. Per poter utilizzare la Starter Edition di Diablo 3 dovrete dirigervi su Battle.net, effettuare la registrazione o il login con il vostro account, e infine riscattare e scaricare la vostra copia gratuita, seppur limitata, del gioco.