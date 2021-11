Diablo 3: l'Inferno della Stagione 25 ha inizio nei server PTR

Nella prossima Stagione di Diablo 3, gli esploratori di Sanctuarium potranno abbracciare il Male e partecipare a una serie di attività a dir poco "infernali". A darne conferma sono gli stessi ragazzi di Blizzard con il diario di sviluppo condiviso per annunciare l'imminente apertura dei server PTR della Stagione 25.

Nelle note condivise da Blizzard, la software house legata ad Activision specifica che "per il 25° anniversario del franchise di Diablo volevamo offrire ai giocatori l'opportunità di approfondire il lato oscuro del passato dei Nefilim. Nella Stagione 25 di Diablo 3, i giocatori potranno accogliere le forze del Male instillando nella propria essenza lo spirito dei Signori dell'Inferno".

Il nuovo percorso stagionale tracciato da Blizzard Entertainment, che farà seguito all'attuale Stagione delle Armi Eteree di Diablo 3, sarà contraddistinto di Soul Shards "demoniaci", delle schegge di puro male scaturite dai Signori dell'Inferno. Per tutta la durata della prossima Stagione sarà possibile accedere a sette Schegge infernali, ciascuna delle quali conferirà nuovi poteri demoniaci al proprio alter-ego.

Ogni Scheggia potrà essere innestata nelle armi e negli equipaggiamento speciali della Stagione 25, per un massimo di una Scheggia demoniaca per elemento dell'arsenale. L'acquisizione dei Soul Shards potrà avvenire in ogni area di Sanctuarium, ma con maggiori probabilità di recupero nelle battaglie con i boss: i frammenti infernali e gli oggetti demoniaci ottenuti, come avviene per quasi tutti gli equipaggiamenti stagionali, saranno utilizzabili solo per l'eroe da creare durante la Stagione 25.

Chi desidera provare in anteprima tutte queste novità prima dell'inizio della Season 25 previsto nelle prossime settimane su PC e console, può accedere ai server PTR di Diablo 3 da giovedì 4 novembre e contribuire allo sviluppo inviando suggerimenti a Blizzard.