Diablo 3 è infinito: nuova attività in arrivo nella Stagione 26 con La Caduta dei Nefilim

Nonostante siano trascorsi quasi dieci anni dal lancio di Diablo 3, il kolossal GDR di Blizzard non smette di evolversi. Nella Stagione 26, gli esploratori di Sanctuarium parteciperanno a un'attività inedita e ottenere tante sorprese rappresentate dall'altisonante titolo della nuova fase ingame: La Caduta dei Nefilim.

La novità più importante della Stagione 26 sarà l'Incubo Echeggiante, un'attività endgame che darà modo agli appassionati di affrontare un'intensa sfida contro ondate crescenti di mostri e abomini demoniaci.

Con le grida pietrificate dei morti che riecheggiano nella mente dei Nefilim, gli spiriti agonizzanti della Stagione 26 porteranno in dote anche tante sfide di alto livello che, una volta completate, daranno accesso a speciali ricompense stagionali come il completo del Conquistatore, lo Spirito della Giustizia, il ritratto Rimembranza di Rakkis e la mascotte Demone Addentatore. Al raggiungimento del livello Conquistatore sarà possibile accedere a schede del Forziere extra. Quanto ai Doni di Haedrig, nella Stagione 26 si potranno ottenere un massimo di 3 Doni, ciascuno dei quali conterra dei pezzi di equipaggiamento per la propria classe di appartenenza.

Sarà possibile sbloccare solo un completo di classe per Stagione: per acquisire il set completo, bisognerà aprire tutti e tre i doni con lo stesso personaggio e sbloccare, così facendo, il Lascito di Raekor (Barbaro), l'Armatura di Akkhan (Crociato), l'Incarnazione del Predone (Cacciatore di Demoni), il Mantra di Inna (Monaco), il Manto del Maestro della Pestilenza (Negromante), il Tormento di Zunimassa (Sciamano) o il Magnum Opus di Delsere (Mago).

Se invece preferite volgere lo sguardo al futuro dell'epopea action ruolistica di Blizzard, sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro ultimo speciale su Diablo 4 tra gameplay, open world e ambientazioni.