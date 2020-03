Diablo 3, è iniziata la Stagione 20: completi di classe, oggetti cosmetici e altro ancora

Come promesso, oggi 13 marzo Blizzard Entertainment ha dato il via alla Stagione 20 di Diablo 3, intitolata Archivi Proibiti.

Pare che l'Horadrim Zoltun Kulle sia riuscito a sbloccare il potere del Cubo di Kanai, utilizzando il suo potere per risucchiare e immagazzinare le energie di oggetti molto potenti. Per tutta la durata della Stagione 20, quindi, gli slot del Cubo di Kanai che consentono di equipaggiare tre poteri leggendari aggiuntivi non saranno ristretti alle solite categorie. Normalmente è possibile equipaggiare un potere in ciascuna dalle categorie arma, armatura e gioiello, mentre con la Stagione 20 potrete mescolare e abbinare i poteri in tutti e tre gli slot. Quindi, per esempio, due poteri arma e uno armatura, oppure tre poteri gioiello.

Non mancano all'appello delle ricompense cosmetiche. Durante la Stagione 20 saranno disponibili oggetti introdotti per la prima volta nella Stagione 8, così i giocatori che se le sono perse la prima volta possono rimediare. Per chi completa il Percorso Stagionale ci sono inoltre in palio due nuovi oggetti, la cornice ritratto del Guerriero del Teganze e la mascotte Pipistrello.

Questi, invece, sono i completi forniti dai Doni di Haedrig nella Stagione 20:

Barbaro - Appello del Re Immortale

Crociato - Cercatore della Luce

Cacciatore di demoni - Vendetta di Natalya

Monaco - Stratagemma di Uliana

Negromante - Avatar di Trag'Oul

Sciamano - Spirito di Arachyr

Mago - Mistero Strabiliante di Vyr

Per maggiori informazioni e dettagli sulle Ricompense del percorso stagionale e sulle Conquiste stagionali, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Diablo 3.