Diablo 3, il male non muore mai: la Stagione 27 è dietro l'angolo

Rod Fergusson lo aveva promesso ed è stato di parola: nonostante la crescente attesa per Diablo 4, Blizzard Entertainment continua a supportare attivamente Diablo 3, il quale si prepara ad entrare nella sua ventisettesima stagione di contenuti.

La Stagione 27 di Diablo 3 è dietro l'angolo: martedì 12 luglio la compagnia di Irvine pubblicherà la patch 2.7.4 sul PTR, invitando i giocatori aderenti al programma a partecipare al testing dei nuovi contenuti stagionali, che si protrarrà per un totale di 16 giorni. Durante questo periodo verranno svolte delle manutenzioni periodiche, inoltre saranno pubblicate delle patch minori volte alla risoluzione dei problemi che verranno segnalati man mano.

La Stagione 27 sperimenterà gli effetti dell'influenza del Paradiso sui Nephilim introducendo un nuovo tipo di consumabile, il Crogiolo Angelico. Questi nuovi artefatti, rinvenibili ovunque a Sanctuary al livello 70, potranno essere impiegati per Santificare gli oggetti equipaggiabili di classe Leggendaria. Questo processo fornirà nuove statistiche agli oggetti preservando il loro potere Leggendario e aggiungerà uno dei tre nuovi poteri unici per ogni classe. I Crogioli Angelici e gli Oggetti Santificati potranno essere acquisiti solamente nel Seasonal play, inoltre i giocatori potranno equipaggiare un solo Oggetto Santificato per volta. Maggiori dettagli potete scoprirli consultando il changelog ufficiale della patch 2.7.4 di Diablo 3.