Diablo 3 non smette di evolversi: arrivano le armi Eteree con la Stagione 24

A prescindere dal gravoso impegno su Diablo 4, l'eccezionale lavoro svolto da Blizzard nel supporto post-lancio di Diablo 3 prosegue imperterrito con l'arrivo di una grande novità nella Stagione 24 del kolossal action ruolistico: l'arrivo delle armi Eteree.

Gli Eterei sono una categoria completamente inedita di armi di Diablo III che gli utenti potranno acquisire nel corso della prossima fase stagionale. Con gli Eterei, il team di Blizzard proporrà equipaggiamenti dal potere leggendario con affissi sempre al massimo livello, oltre ad un potere passivo di classe.

Gli Eterei si distingueranno dalle altre tipologie di armi di Diablo 3 con icone, nomi e tipi di oggetti unici, apparsi per la prima volta in Diablo 2. Ogni arma Eterea sarà vincolata all'account e potrà essere rilasciata solo da mostri, forzieri e oggetti distruttibili: l'acquisizione di questi oggetti speciali non richiederà il raggiungimento del livello 70, di conseguenza sarà possibile ottenerli anche nelle fasi endgame meno avanzate.

Per chi si cimenterà nelle sfide della Stagione 24 con un eroe di Diablo 3 appositamente realizzato, le probabilità di ritrovamento degli Eterei sarà più alta degli oggetti Antichi ma più bassa dei Primordiali: sarà inoltre possibile equipaggiare un solo Etereo alla volta, ma con la possibilità di potenziamenti e l'assenza di malus rappresentati, ad esempio, dalla perdita di integrità.

Raccogliendo tutti e 21 gli Eterei sarà possibile avviare la prova di forza Ricordi Effimeri che, una volta completata, metterà a disposizione dei giocatori tutti gli aspetti come opzioni di trasmogrificazione nelle future partite stagionali. Il lancio della patch che darà inizio alla Stagione 24 di Diablo 3 è previsto per il 20 luglio su PC e console.