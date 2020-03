Diablo 3 non smette di evolversi: sta per arrivare la Stagione 20 degli Archivi Proibiti

Pur essendo impegnati alacremente sul progetto di Diablo 4, gli sviluppatori di Blizzard continuano a espandere l'universo action GDR di Diablo 3. Per metà marzo sono infatti previste delle importanti novità con l'inizio della Stagione 20 dedicata agli Archivi Proibiti.

Nel corso della nuova fase ingame di Diablo 3 che avrà ufficialmente inizio il 13 marzo su PC e console, tutti gli esploratori della dimensione a tinte oscure del kolossal ruolistico di Blizzard potranno conoscere il potere contenuto all'interno dell'antico manufatto Nefilim, il Cubo di Kanai.

Anche l'Horadrim Zoltun Kulle, però, accederà a questo immenso potere e lo sfrutterà a proprio vantaggio per immagazzinare e risucchiare le energie degli oggetti più rari: nel corso della Stagione 20, quindi, avremo accesso a tre slot leggendari aggiuntivi che conterranno i poteri speciali del Cubo di Kanai, con infinite combinazioni per evolvere armi, armature e gioielli.

Sempre durante la Stagione 20 di Diablo 3 verranno conferiti dei completi di classe per ciascuno dei capitoli del Percorso Stagionale portati a compimento, con Doni di Haedrig da aprire per acquisire pezzi speciali per i completi del proprio alter-ego. Ogni classe personaggio avrà il suo completo da sbloccare: Barbaro (Appello del Re Immortale), Crociato (Cercatore della Luce), Cacciatore di demoni (Vendetta di Natalya), Monaco (Stratagemma di Uliana), Negromante (Avatar di Trag'Oul) e Sciamano (Spirito di Arachyr). In calce alla notizia trovate tutte le informazioni sulla Stagione 20 snocciolate da Blizzard sulle pagine del sito ufficiale di Diablo III.