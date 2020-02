Diablo 3: la nuova patch aggiungerà 3 completi di classe; in arrivo la Stagione 20

Il lancio di Diablo 4 sembra essere ancora molto lontano, ma per fortuna Blizzard Entertainment continua ad aggiornare Diablo 3: il 6 febbraio è infatti prevista la pubblicazione della patch 2.6.8, che rimarrà accessibile esclusivamente sul PTR della versione PC per due settimane prima di divenire pubblica.

Il tema della Stagione 20 saranno gli Archivi Proibiti. Per tutta la sua durata, tutti gli slot del Cubo di Kanai potranno selezionare poteri leggendari di armi, armatura o gioielli. Ciò significa che sarà possibile selezionare tre poteri armatura, tre poteri arma, tre poteri gioiello o qualsiasi combinazione intermedia. Quando la stagione sarà terminata e i personaggi saranno diventati non stagionali, i poteri attivi nel Cubo di Kanai saranno azzerati.



Verranno inoltre introdotti tre completi di classe per il Barbaro, lo Sciamo e il Mago. Ogni completo avrà lo scopo principale di potenziare le abilità e gli stili di gioco richiesti dalla community.

Barbaro

Nuovo completo di classe: Orda dei Novanta Selvaggi

Bonus da 2 pezzi: raddoppia l'efficacia di tutte le grida. I nemici impauriti subiscono danni doppi.

Bonus da 4 pezzi: ogni accumulo di Frenesia riduce del 5% i danni subiti.

Bonus da 6 pezzi: Frenesia

Sciamano

Nuovo completo di classe: Regalia di Mundunugu

Bonus da 2 pezzi: Vudù Maligno segue lo sciamano e dura il doppio.

Bonus da 4 pezzi: riduce del 50% i danni subiti entrando nel regno spirituale.

Bonus da 6 pezzi: Raffica Spiritica infligge danni aggiuntivi pari a 50 volte la rigenerazione di Mana al secondo.

Mago

Nuovo completo di classe: Velo del Tifone

Bonus da 2 pezzi: raddoppia la durata di Idra e aumenta di due il numero delle teste delle Idre.

Bonus da 4 pezzi: riduce dell'8% i danni subiti per ogni testa di Idra attiva. Ogni volta che si subiscono danni, una testa di Idra muore.

Bonus da 6 pezzi: Idra infligge il 1.000% di danni aggiuntivi per ogni testa di Idra attiva.

La patch risolverà inoltre diversi problemi relativi all'aggiunta o rimozione di giocatori dai gruppi e all'avvio di partite in gruppo, un bug per il quale i dardi del Crociato scagliati da Pugno dei Cieli - Pozzo Divino non folgoravano i nemici, e permetterà di raccogliere automaticamente Congegni infernali e Organi. Dettagli ancor più precisi sono disponibili sul sito ufficiale di Blizzard. Prima di salutarvi, ricordiamo ancora una volta che la patch 2.6.8 di Diablo 3 arriverà il 6 febbraio sul PTR per PC per essere testata da tutti i partecipanti prima di debuttare pubblicamente.