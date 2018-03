Diablo 3 per Nintendo Switch catalogato da un rivenditore inglese

Dopo i primi rumor emersi lo scorso febbraio, la versionedi Diablo 3 è stata inserita nei listini di un retailer inglese. Il gioco Blizzard arriverà effettivamente sulla console ibrida della grande N?

Come potete vedere a questo indirizzo, la versione Nintendo Switch di Diablo 3 è stata catalogata dal rivenditore inglese CoolShoop al prezzo di £47,95, senza però fornire alcuna indicazione sulla finestra di lancio. Sul sito viene infatti precisato che "Il gioco è stato ordinato dal nostro produttore, ma non abbiamo ancora ricevuto una data di lancio indicativa".

Il primo rumor sulla versione Switch di Diablo 3 è arrivato lo scorso febbraio, con alcune indiscrezioni a preannunciare l'arrivo di una modalità co-op pensata appositamente per la console ibrida. Interrogata sulla questione da Polygon, Blizzard ha poi smentito le voci di corridoio, precisando che al momento non c'era nessuna novità da annunciare in merito.

Nonostante tutto, però, una fonte vicina al progetto (riportata da Eurogamer.net) avrebbe confermato l'esistenza del progetto, lasciando intendere che Blizzard sta aspettando il momento giusto per svelare ufficialmente il porting. Il fatto che il gioco sia finito nei listini di CoolShoop non può che alimentare le speranze degli utenti Switch, rendendo ancora più probabile l'arrivo di una conferma da parte del publisher. A questo non rimane che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Blizzard e Nintendo.