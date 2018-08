Diablo 3 per Nintendo Switch è ufficiale, ecco il trailer di annuncio

Dopo la rivelazione anticipata giunta nella giornata di ieri, ecco che Blizzard ha oggi annunciato ufficialmente l'arrivo di Diablo 3 su Nintendo Switch. Si tratta del primo gioco del publisher in arrivo su una console della grande N sin dal 2000, quando fu pubblicato Starcraft su Nintendo 64.

Come abbiamo già potuto apprendere nelle scorse ore, Diablo 3 per Switch includerà il gioco base insieme alle due espansioni Reaper of Souls e Negromante, insieme a tutti gli altri contenuti aggiuntivi. Come successo in passato con altri port per la console ibrida, anche il gioco di Blizzard arriverà con dei contenuti esclusivi per Switch: nello specifico, i giocatori avranno accesso ad alcuni bonus a tema The Legend of Zelda, tra cui l'armatura Legend of Ganondorf, la cornice per avatar Tri-Force e le ali Echoes of the Mask.

Diablo 3 per Switch supporterà inoltre la co-op, sia online che in locale (fino a quattro giocatori con una singola console). Il titolo presenterà diversi setup per controller, incluso uno dedicato ad un singolo Joy-Con. È stata in ogni caso mostrata un'impostazione standard della mappatura dei comandi che potete osservare tramite l'immagine che trovate in calce alla notizia.

Diablo 3 Eternal Collection per Nintendo Switch uscirà nel corso del 2018. In attesa di ulteriori novità, vi lasciamo al trailer di annuncio che vi abbiamo riportato in apertura.