Diablo 3 per Switch arriva nel 2018 con contenuti esclusivi a tema The Legend of Zelda

Come segnalato su ResetERA, Forbes ha pubblicato in anticipo sui tempi un ricco approfondimento su Diablo III Eternal Collection per Nintendo Switch: il gioco sarà annunciato nella giornata di domani (giovedì 16 agosto) ma nel frattempo trapelano i primi dettagli...

L'articolo di Forbes è stato rimosso ma tramite una serie di leak apprendiamo che Diablo III Eternal Collection arriverà su Nintendo Switch entro fine anno, il pacchetto includerà il gioco originale, le espansioni Reaper of Souls e Negromante, oltre a tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati sulle altre piattaforme e una serie di bonus a tema The Legend of Zelda, tra cui l'armatura Legend of Ganondorf, la cornice per avatar Tri-Force e le ali Echoes of the Mask.

Diablo 3 per Nintendo Switch supporterà anche la co-op locale per quattro giocatori con una singola console e il multiplayer online, oltre ai salvataggi via Cloud. Maggiori dettagli sono attesi per il 16 agosto, giorno in cui Diablo III Eternal Collection per Switch verrà annunciato ufficialmente da Blizzard.