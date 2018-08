Diablo 3 per Switch girerà a 60fps, il cross-play potrebbe arrivare in futuro

Dopo aver confermato l'arrivo di Diablo 3 su Nintendo Switch, Blizzard ha specificato la risoluzione e il frame rate a cui girerà il titolo nelle modalità docked e portatile. Il producer Pete Stilwell non ha escluso l'arrivo del supporto cross-play in un secondo momento, dopo il debutto del gioco.

Come confermato da Blizzard, Diablo 3 Eternal Collection per Nintendo Switch girerà a 960p/60fps in modalità docked, e a 720p/60fps in modalità handheld, garantendo in entrambi i casi un'esperienza di gioco molto fluida che si adatta alla perfezione con il ritmo del gioco. Decidendo di giocare nella modalità TV, dunque, si potrà guadagnare qualcosa in termini di risoluzione e pulizia grafica.

Interrogato sulla possibilità di vedere il supporto cross-play nella versione Switch di Diablo 3, il producer Pete Stilwell ha dato la seguente risposta: "Attualmente la funzione non è disponibile. Questo non significa che vogliamo escluderla a priori, in realtà è una feature che stiamo considerando con un certo interesse. Al momento, però, non abbiamo nessun piano concreto per inserirla."

Anche se Diablo 3 Eternal Collection non includerà il supporto cross-play al lancio, dunque, le cose potrebbero cambiare in futuro dopo il debutto del gioco sulla console ibrida. Ricordiamo che il titolo supporterà invece la co-op locale per quattro giocatori con una singola console e il multiplayer online, oltre ai salvataggi via Cloud.