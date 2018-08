Diablo 3 per Switch ha richiesto 9 mesi di lavoro con l'aiuto di Nintendo e Iron Galaxy

In occasione di un recente meeting ospitato a San Francisco, il senior producer di Blizzard Pete Stilwell ha dichiarato che il porting Nintendo Switch di Diablo 3 ha richiesto nove mesi di lavoro. L'operazione è stata possibile grazie all'aiuto di Nintendo e Iron Galaxy.

Stando alle parole di Stilwell, la maggior parte del lavoro di conversione si è concentrato sul comparto grafico e sull'ottimizzazione (a tal proposito, ricordiamo che il titolo girerà a 60fps sia in modalità docked che handheld). Il fatto che il gioco sia arrivato anche su PlayStation 4 e Xbox One in diverse versioni, inoltre, ha risparmiato una buona dose di lavoro per quanto riguarda interfaccia e controlli, dal momento che il titolo era già stato "ripensato" per essere giocato su console.

Grazie alla collaborazione con Nintendo durante il processo di conversione, Blizzard ha imparato a prendere confidenza con l'hardware di Switch, aprendo alla possibilità di altri porting in futuro (uno su tutti quello di Overwatch, che lo stesso Stilwell non ha esitato a definire "fattibile"). Il senior producer ha rivelato che a collaborare nello sviluppo di Diablo 3 per Switch è intervenuta anche Iron Galaxy, lo studio che si è occupato di portare Skyrim sulla console ibrida.

Quali altri giochi di Blizzard vi piacerebbe vedere su Switch?